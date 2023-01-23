『PRADA カナパ 黒 S ストライプ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 20時 11分に出品され05月02日 20時 11分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらでお譲り頂いたのですが、綺麗な状態のものをお譲り頂けることになったので出品します。本物だと思って使っていたのですが心配でしたらあんしん鑑定の方を設定致しますのでご利用ください



全体的に汚れやほつれ、角が擦り切れていますが問題なく使えると思います。ショルダー付いていません



箱、保存袋 無し

ショルダー 無し



箱に詰めて発送します。

これらをふまえて購入お願いいたします



プラダ/型名···カナパ



プラダ/バッグサイズ···S



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

カナパ

黒

S

ストライプ