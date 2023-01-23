『adidas NEIGHBORHOOD ナイロンジャケット ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 03時 55分に出品され04月28日 03時 55分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メルカリで新品の状態で8年くらい前に購入したものです。

着用回数は少なく、ここ数年は着用せずに箪笥に保管しておりました。

汚れ等はなく状態は良いです。ファスナーで出し入れ可能なフードは購入してから一度も出しておりません。

購入時からタグが切れておりました。少しでも気になる方はご遠慮下さい。



【ブランドとコラボレーション】

このジャケットは、adidasとNEIGHBORHOODのコラボレーションによる特別なアイテムです。両ブランドの特徴が融合したデザインが魅力です。

ネイビーの色合いがスタイリッシュで、スカルとクロスボーンのロゴが目を引きます。



【機能性】

このジャケットは、カジュアルなスタイルにぴったりで、様々なシーンで活躍します。ファッション性と機能性を兼ね備えた一着です。



- ブランド: adidas アディダス

- コラボレーション: NEIGHBORHOOD

- 色: ネイビー

- 素材: ナイロン

- デザイン: スカルとクロスボーンのロゴ

- タグ: originals tokyo

コーチジャケット、ウィンドブレーカー、青、白、黒



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

NEIGHBORHOOD

ナイロンジャケット

ネイビー