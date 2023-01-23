『Burton [ak] GORE-TEX スウォッシュ ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 21時 33分に出品され04月18日 21時 33分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズUSサイズのXS(日本のS〜M)

定価約6万円

このモデルはインサレーションが入ってるので他のモデルより温かいです。



【着用サイズ感】

男性 身長170cm 体重60kg

ベースレイヤー、ロンT、ウルトラライトダウンの上から着用→やや余裕がある



女性 身長158cm 体重50kg

ベースレイヤー、トレーナーの上から着用→ダボっとしたシルエット。普段メンズのウェアを着用する女性はこのサイズが可愛いです。



akのレディースはタイトめシルエットなのでイマイチ気に入らず、こちらのメンズのakを買い直しました。結果こちらの方が良かったです！



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バートン