『送料設置無料 日立 大型冷蔵庫 人気モデル 315L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 21時 20分に出品され03月23日 21時 20分に終了予定です。即決価格は26,136円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
○送料設置無料 東芝 大型冷蔵庫 最新モデル 326L 単身用 家庭用
¥ 34550
295Z 冷蔵庫 洗濯機 一人暮らし向け 大人気モデルセット コンパクトサイズ
¥ 12800
♦️YAMADA a2825 2ドア冷蔵庫 179L 2021年製 11♦️
¥ 12550
即購入不可 SHARP 冷蔵庫 SJ-D14C-W 137L 2017年製
¥ 7800
110L冷蔵庫 ツインバードHR-F911 （中古）
¥ 9750
洗濯機 冷蔵庫 2点セット 2018年製 関東限定
¥ 11650
(nm3506) 2ドア 冷蔵庫 一人暮らし 新生活
¥ 9230
Panasonic 大型冷蔵庫 406L 5ドア スリム 大容量 d3140
¥ 27999
ショーケース 小型冷蔵庫 B級品 ディスプレイ冷蔵庫 新品未使用 カバー凹み有り
¥ 11000
送料設置無料 東芝 大型冷蔵庫自動製氷機能付き 356L
¥ 37077
【横浜へ引取りに来てくれる方限定】冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器 4点セット
¥ 17500
生活家電 4点セット 冷蔵庫 洗濯機 炊飯器 電子レンジ 1人暮し J088
¥ 18354
アリガ 冷蔵ショーケース ケーキ
¥ 280000
30日迄！Panasonic 138L 冷蔵庫【NR-B144W-S】DS9D
¥ 10140
tall every ウォーターサーバー マットブラックBSS-311
¥ 44880
259 冷蔵庫 大型 どっちもドア 300L〜400L 美品 SHARP 保証込
¥ 20094
483B 国内メーカーセット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ 小型 一人暮らし 美品
¥ 16750
送料設置無料 東芝 人気モデル 大型冷蔵庫 441L
¥ 26404
落札価格26136円
697 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！