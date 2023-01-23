『【未使用級】BRUNELLO CUCINELLI ベスト グリーン カシミヤ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 07分に出品され03月14日 00時 07分に終了予定です。即決価格は12,150円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

BRUNELLO CUCINELLI

ブルネロクチネリ



【商品説明】

エメラルドグリーンの鮮やかなニットベストです。

カシミヤ100%素材で着心地も◎

大きめサイズなのでゆったりと着用できます。

状態も綺麗で、これからの季節に活躍間違いなしのお品です。



【サイズ】

SIZE：52(2XLサイズ相当)

着丈：65cm（後ろ襟下～後ろ裾下）

身幅：47cm（脇下～脇下）

肩幅：37.5cm（肩の縫い目～肩の縫い目）



※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

※平置きで測定しております。

※ビンテージ,古着のため状態の判断は個々で異なることをご了承の上ご購入宜しくお願いします。

※写真には写っていない箇所にも汚れ,傷等ある可能性がありますので、ご了承の上ご購入下さい。



【etc】

ベスト グリーン 緑 グレー 灰色

カシミヤ カシミヤ100%



【購入元】

大手ブランド品取扱い店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ブルネロクチネリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【未使用級】BRUNELLO

CUCINELLI

ベスト

グリーン

カシミヤ