『mont-bell モンベル ダウンハガー 800FP ＃7 光沢パープル 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 17時 18分に出品され05月19日 17時 18分に終了予定です。即決価格は10,150円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (商品)

mont-bell

モンベル

アルパインダウンハガー

EXグースダウン

800FP ＃7

スーパースパイラルシステム

光沢パープル

収納袋×2(保存用＼携帯用)

紙タグ無し

定価 32,500円(税込)



(状態)

2度使用しました。

使用時はインナーシーツを付けて使用しておりますので、大変綺麗な内部です。

新品とまでは言えませんが、高価なダウンですので大切に使用した為、大変綺麗な状態です。

使用後はクリーニングを行い、暗室にてゆったりと保管しております。

ダウンのへたり・汚れ・破れ・ロゴのスレなどは全く有りません。



ご理解ある方のご購入をお願いいたします。

軽くて、フカフカのロフト感、スーパーストレッチの効いた寝袋でストレスの無い快眠はいかがでしょう。



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種類...マミー型

特徴...3シーズン向け(春〜秋)

人気モデル...ダウンハガー 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ mont-bell モンベル ダウンハガー 800FP ＃7 光沢パープル 美品