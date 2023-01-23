『新米・令和6年産 白米 新潟新之助 30kg（5kg×6）精米無料★農家直送17【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 21分に出品され03月30日 18時 21分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|シンノスケ
令和6年産 マンゲツモチ 玄米 30㎏ 精米 ２７㎏ 沖縄県の方除く
¥ 9750
本日限り 近江米 キヌヒカリ 新米 30キロ 玄米
¥ 9653
コシヒカリ 30kg 玄米
¥ 10075
パセリ様 精米20Kg
¥ 7800
あけみん様専用 新米 5kg×4 大分県産 ひのひかり 山香米
¥ 7784
3Boys の母様専用
¥ 12870
特別栽培米コシヒカリ、20kg、玄米、はざ掛け米、新米
¥ 10530
【令和6年産】熊本県 自然栽培米 ひのひかり 玄米20kg
¥ 12350
鹿児島県産 伊佐米 ヒノヒカリ 30キロ 農家直送
¥ 11700
【送料無料】令和5年 登米市 ひとめぼれ 玄米 約30kg
¥ 9750
あきさかり 令和5年度 徳島県産 米
¥ 7605
令和5年産✨一等米 希少コシヒカリ！はちたか米✨ 20kg
¥ 7137
あきたこまち 令和6年度産 新米 30㎏
¥ 9750
【ko様 専用】
¥ 14960
あきたこまち お米 20キロ 令和5年 送料込み
¥ 7800
精米☆⑤【農薬栽培期間中不使用】高知 新米 コシヒカリ ２０キロ【農家直送】
¥ 9294
米品評会受賞農家生産品 令和6年度新米 コシヒカリ30kg
¥ 9750
魚沼産コシヒカリ20kg
¥ 9984
落札価格12987円
573 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！