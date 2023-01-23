『Nike Dunk Low Retro ユニバーシティブルー 26cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 06時 50分に出品され04月24日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,891円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古で購入し、数回着用

商品の状態は購入と大差ないです。

多少傷や汚れがあるのでご了承ください。



【デザイン】

Nike Dunk Lowの青と白の配色は、スタイリッシュでありながらもカジュアルな印象を与えます。どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。



【快適さ】

クッション性のあるソールと柔らかいアッパー素材により、長時間の着用でも快適さを保ちます。日常使いやスポーツシーンにも最適です。



【耐久性】

高品質な素材を使用しており、耐久性にも優れています。長く愛用できる一足です。



- ブランド: Nike

- モデル: Dunk Low

- 色: 青/白

- サイズ: 26cm / 8 (US)



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー···ホワイト,ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Dunk

Low

Retro

ユニバーシティブルー

26cm