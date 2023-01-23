『Nike Dunk Low Retro ユニバーシティブルー 26cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 06時 50分に出品され04月24日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,891円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|26cm
|ブランド:
|ナイキエスビー
［新品未使用］Nike Air Force 1 07 (27.5cm)
¥ 7636
Paraboot パラブーツ シューツリー
¥ 7800
クロケット&ジョーンズ/ボストン/BOSTON/サイズ6.5E/シューツリー付
¥ 13000
Nike パラノイズ
¥ 17550
シンキ様専用Travis Scott ×Air jordan1 low 25.5
¥ 23790
クロケット＆ジョーンズ サイドゴアブーツ レザー
¥ 7799
New Balance 576 オレンジ スニーカー 27
¥ 7644
新品未使用 エヌハリウッド × コンバース アディクト 27cm
¥ 14625
新品 サカイ × ナイキ マグマスケープ SP ブラック 27.5cm
¥ 12272
【最終値下げ】Nike AJ1 Retro High OG Bred 2016
¥ 15400
スコッチグレイン ビジネスシューズ 1766
¥ 10660
Nike Air Vapormax Off-White スニーカー
¥ 15000
NIKE AIR FORCE1 LOW RETRO COCOA SNAKE
¥ 13150
White Mountaineering × TIMBERLAND US9
¥ 15600
ROLLING DUB TRIO キャスパー ブラック
¥ 61200
27cm Converse addict Chuck Taylor OX
¥ 12222
アディダス サンバ ADV 26.0cm
¥ 9360
★新品★NIKE エアズーム ペガサス40 PRM【29㎝】
¥ 8502
落札価格8891円
40 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！