『アンドクチュール♡ ハイネックプルオーバー＋ワンピースセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 20分に出品され03月14日 06時 20分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 And couture

ハイネックプルオーバー＋ワンピースセット





カラー：ペパーミント

定 価：21,890 円





断捨離につき、アンドクチュールのお洋服たくさん出品します╰(*´︶`*)╯♡

自宅保管品ですのでご理解ある方のみお願い致します。







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※ご購入の際にプロフご一読お願い致します。

お値下げについても、そちらに書いております(˃̵ᴗ˂̵)♬







【毎年大人気のニット×キャミワンピースのセットが今年も登場！】



【Design/Styling】クロップド丈の片畦ゆるニットとロング丈のマーメイドジャンスカがSETになったトレンドスタイルが叶うセット商品。

クロップド丈のゆるニットはミドルゲージの横編みで仕上げ、ゆるっとこなれ感の出るシルエットに。

手持ちのワンピースやハイウエストスカートと合わせて単品使いするのもおすすめです。

インナーのワンピースはマーメイドシルエットのジャンスカタイプのワンピースでニットをインナーに着用しても、ワンピース単体でもスタリングが楽しめるワンピース。

同系色のニット、ワンピースの組み合わせでこなれ感とニュアンス感が今っぽさもありつつ春先まで着用できるセットアイテム。



【Fabric】

ふんわり柔らかなニットに、とろみ感と落ち感のあるキャミワンピースをセットアップ。

厚すぎず、薄すぎないニットに、オールシーズン使えるキャミワンピースをセットにしたシーズンレスなワンピースです。





ウィルセレクション アプワイザーリッシェ ジャスグリッティ ナチュラルクチュール ナチュラルビューティーベーシック アンデミュウ ミッシュマッシュ レッセパッセ リリーブラウン レディアゼル トッコ ジルバイジルスチュアート プロポーションボディドレッシング ノエラ スウィング スナイデル グリーン 緑 ミント くすみ 秋 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンドクチュール

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ アンドクチュール♡

ハイネックプルオーバー＋ワンピースセット