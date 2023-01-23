『【未使用】パーティーバック おしゃれ ショルダーバック キルティング加工【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 08時 15分に出品され03月07日 08時 15分に終了予定です。即決価格は9,039円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



汚れ傷などございません。



硬くてしっかりしたお造りです。



ショルダーは取り外し可能で、デザインも凝っています。



自宅保管をご理解の上、ご検討下さいませ。







縦.横 約12㎝

ショルダー 約120㎝

カラー マゼンタピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用】パーティーバック おしゃれ ショルダーバック キルティング加工