『【F09】CanonIXY DV S1 ビデオカメラ 元箱あり【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 00時 37分に出品され03月08日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 簡単に商品紹介を記載します 詳細は下記をご確認ください！



購入の際はコメントをいただけると幸いです！

プロフにお値引き情報あります！



おススメポイント

★本体使用感少ない品です！

★付属品多数！

★購入後不具合が発生した場合は返金対応します！※

★基本動作確認済み

★付属品は画像1枚目に記載！







◆◆◆商品詳細◆◆◆



〇商品状態

→本体比較的美品になります。

あくまで中古品のため，小スレや小傷は

ある場合がございます。

新品級をお求めの方はご遠慮ください。

光学に関しては撮影に影響のある傷汚れは

無いように思います。

状態は必ず写真にてご確認ください。

見落としでのご対応はしかねます。



〇動作チェック

→バッテリー入れての通電・ズーム・フラッシュ・

撮影は確認済みです。

古いカメラのため，確認時に動作しても，

手元に到着するまでに不具合が発生する

可能性も0ではありません。

上記に記載した内容以外の不具合については

対応しかねます。

バッテリーに関しても消耗品のため，劣化度

については不明です。

ご理解の上ご購入お願いします。



〇付属品

→写真の物のみになります。



◆◆◆その他◆◆◆



・即購入OKですが，他サイトにも掲載

しているため，事前にご連絡いただけると

幸いです。



・出品している商品は当方が使用していたものでは

ありません。

使用期間，詳細な内容，お写真にない付属品について

の回答は出来かねます。



・製造から期間の経った品になります。

突然の動作不良も可能性は0ではありません。

現状品としてのご理解をお願いします。



・専門家ではないため、外観の状態は素人確認

になります。

しっかりチェックしているつもりですが、

見落としがある可能性がありますので、

ご理解いただける方のみ購入お願いします。



・購入後 不具合があった際は受取ボタンを押す前に

ご連絡をお願いします。

評価後はご対応できない場合があります



・北海道，沖縄，離島までの発送の場合は，

500円追加でお願いします。

購入前に事前にご連絡お願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン