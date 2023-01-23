『AFGK 防寒 ダウン ダウンジャケット ジャケット スタジャン 2L 7【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 20時 53分に出品され03月05日 20時 53分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★★検品会社にて検品（約1,000円）を実施した美品です★★



※粗悪なコピー品にご注意下さい。







#当店のAFGK正規品取り扱い一覧はコチラ





#選りすぐり海外ストリートダウンジャケット一覧はコチラ







【ブランド】



A FEW GOOD KIDS（AFGK）

アフューグッドキッズ





【商品】



Down Feather Jacket

PUFFER JACKET

ダウン 中綿 ジャケット

ダウンジャケット

パファージャケット

ジップアップ

前開き

光沢

メンズ

レディース

ユニセックス



ストリート

ストリートファッション

ヒップホップ

ラッパー





【デザイン】



刺繍

サークル ロゴ





【カラー】



ブラック

BLACK

黒



※シルバー、オレンジも在庫あります。





【生地】



ポリエステル





【中わた】



中綿





【国内定価】



３２，７８０円





【サイズ】



Ｓ:SIZE

(着丈59/胸囲146/袖丈61/肩幅61)



Ｍ:SIZE

(着丈60/胸囲150/袖丈62/肩幅62)



Ｌ:SIZE

(着丈62/胸囲154/袖丈63/肩幅63)



ＸＬ:SIZE

(着丈64/胸囲158/袖丈64/肩幅64)







他にも

AFGK アフューグッドキッズ

A FEW GOOD KIDS

DONCARE ドンケア

MAISON EMERALD メゾンエメラルド

MEDM ミスターエンジョイダマネー

SALUTE サルーテ

EVAE+MOB エバーモブ

HARSH AND CRUEL ハーシュアンドクルーエル

KAKAZZY カカジー

AONE4SURE エイワンフォーシュアー

PCCVISION ピーシーシービジョン

の取り扱いがございます





BGVFDEYUKXL





素材(詰め物)...ポリエステル(中綿)

カラー...ブラック

種類...ダウンジャケット(ショート丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アフューグッドキッズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AFGK

防寒

ダウン

ダウンジャケット

ジャケット

スタジャン

2L

7