『新品未使用 Eldoreso Gebrselassie Cap【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 23時 02分に出品され03月05日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,628円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エルドレッソ

2024年モデル

キャップ

Mサイズ

新品未使用



よろしくお願いいたします。





【デザイン】

オリーブグリーンのキャップは、刺繍のクロスマークが特徴的で、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【機能性】

速乾性の素材を使用しており、アウトドアやスポーツシーンに最適です。メッシュ素材のため、通気性も良好です。



【ブランド】

Eldoresoの製品であり、品質とデザイン性に優れています。



- 色: オリーブグリーン

- 素材: メッシュ

- 機能: 速乾性

- デザイン: 刺繍のクロスマーク

- ブランド: Eldoreso



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルドレッソ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 新品未使用

Eldoreso

Gebrselassie

Cap