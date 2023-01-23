『Supreme UMBRO Track Jacket navy【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 21時 22分に出品され05月07日 21時 22分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※偽物が出回っておりますのでご注意ください。

Supremeオンライン購入品。



大変気にいっていたのですが、嫌いな人のインスタのアイコンがこのジャケットを着ている自分になっていて、切る気が一切おきなくなってしまったので出品いたします。



綺麗に着ていたので目立った汚れなどありません。



また別フリマで売れた場合出品を取り下げますので、検討中の方はお早めにご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

UMBRO

Track

Jacket

navy