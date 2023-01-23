『菅田将暉着 70S ノースフェイス 茶タグ リップストップナイロンダウンベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 34分に出品され03月12日 10時 34分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『超名作 菅田将暉着 1970’S THE NORTH FACE ザノースフェイス 茶タグ ヴィンテージ 菅田将暉着 高機能リップストップナイロングースダウンベスト / ヌプシ バルトロライトジャケット マウンテンダウンジャケット ビレイヤーパーカ』





状態は、非常に微かな薄汚れ等、多少の着用感はありますが、その他は特筆すべきダメージのない美品ヴィンテージになります。

菅田将暉さんが着用した非常に人気の高いカラーです。

usedですので、ご理解ある方のみご入札下さい。



カラー：グリーン

サイズ：XL



肩幅49.5 着丈71 身幅63







素材:画像を参考になさって下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 菅田将暉着

70S

ノースフェイス

茶タグ

リップストップナイロンダウンベスト