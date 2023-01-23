『【廃盤】カナダ製 ウールリッチ woolrich アークティックパーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 06時 36分に出品され04月03日 06時 36分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウールリッチ WOOL RICH

アークティックパーカー



目立った傷汚れございません。

写真ご確認ください。





◇表記サイズ XXS（xs相当）

素人採寸で

着丈71cm 身幅:50cm 肩幅:42cm 袖丈:60cm

◇カラー ダークネイビー

◇素材 表生地 綿60% ナイロン40%

裏地 ナイロン100%

詰物 ダウン80%フェザー 20%

ファー コヨーテ（取外し可能）



肩幅···42cm

身幅···50cm

袖丈···60cm

着丈···71cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【廃盤】カナダ製 ウールリッチ woolrich

アークティックパーカー