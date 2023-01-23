『名古屋一部エリア送料無料 日立 洗濯機 8kg 2021年【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 17分に出品され03月10日 00時 17分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 名古屋一部エリア送料無料

日立 洗濯機 8kg 2021年

BW-V80F

サイズ：幅608mm×奥行610mm×高さ1000mm



愛知県、岐阜県、三重県一部エリア自社配送可能（距離によって金額変わります）

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現地商品の確認可能

引取大歓迎

待ち帰り場合は2000円値引き致します。

他のエリアは頼めメル便で送ります。

送料プラス8600円







配送・設置について ✨

~~~自社配送地域~~~

☆送料・設置無料☆

玄関まで配達致します。

部屋まで設置するとお手伝いお願い致します。(責任負いかねます) 愛知県稲沢市から20KM以内

他のエリアはご相談お願い致します。



以下の場合は別途費用

お手伝いできない

400L以上の冷蔵庫

ドラム式洗濯機の配送はプラス4000円になりまます。

(2人で伺いますからお手伝い不用)



エレベーター無し２階以上の場合、階数+1,000円追加料金がかかります。

2階+1,000円

3階+2,000円



商品は、全てスタッフによる点検、除菌清掃をしております。



出来るだけの清掃はしましたがふ行き届いていない箇所もありますのでご容赦くださいませ。

中古品につき、本体に使用によるキズ、スレなどあります。

出来るだけの質問にはお答えいたします。

神経質な方の入札はお控えください。

画像にある物が全てとなります。

当方は専門ではありませんので写真にてご判断くださいよろしく 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒタチ