『名古屋一部エリア送料無料 日立 洗濯機 8kg 2021年【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 17分に出品され03月10日 00時 17分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ヒタチ
送料設置無料 Panasonic 人気モデル 洗濯機 7.0㌔
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♦2015♦YAMADA 4.5㎏洗濯機【♦YWM-T45A1】♦︎♦︎♦︎♦︎
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2017年式 7kg シャープ 縦型洗濯機 ES-GE7A-N
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シャープ 洗濯乾燥機 ドラム式 左開き 7kg ホワイト ES-S7B-WL
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【2019年製】PanasonicCubleドラム洗濯乾燥機NA-VG2400R
¥ 37453
2013年式 9kg TOSHIBA 洗濯機 AW-90SDM
¥ 8892
落札価格12480円
257 入札履歴
終了
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