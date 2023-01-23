『Arcteryx 黒 リュック・バックパック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 45分に出品され03月12日 06時 45分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクスのマンティス32になります。



【ブランドの信頼性】

Arcteryxは高品質なアウトドア用品で知られるブランドです。耐久性が高く、長期間使用できます。



【機能的なデザイン】

シンプルでありながら、必要な機能がしっかりと備わっています。日常使いやアウトドア活動に最適です。



【快適な使用感】

パッド入りのショルダーストラップが、長時間の使用でも快適さを保ちます。



- ブランド: Arcteryx

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ストラップタイプ: パッド入りショルダーストラップ

- デザイン: シンプルで機能的なデザイン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Arcteryx

黒

リュック・バックパック