『サンプル品 美品 Back channel Harris tweed【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 08時 05分に出品され03月08日 08時 05分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 nitraid

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高級素材 ハリスツィード ウール

フード ジャケット スタジャン



●サンプル品ですので、写真⑨の洗濯・製品表記のタグはついておりませんのでご注意下さい。



●プロフ必読お願いします



●カラー：ブルー×ブラック×ブラウン



●サイズ：Ｍサイズ

肩幅 47cm

身幅 56cm（脇下）

着丈 71cm（フード付け根から）

袖丈 65cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材

写真⑨参照

裏地は袖口までキルティングされてます。



●状態

短時間３〜５回の着用。

目立った汚れなどはありません。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項

他でも出品中ですので、予告なく出品取消がございます。

自宅にて保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



注）返品詐欺等防止の為、返品・返金は不可とさせていただきますので、ご了承の上でご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バックチャンネル

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