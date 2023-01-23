『メガバスルアー7点セット POP MAXなど 未使用品 ヤマハカラー付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 38分に出品され03月29日 21時 38分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メガバスのルアー7点セットです。



ポップマックス6点、ミノーが1点です。

ヤマハカラー以外は未開封です。



※バラ売りは考えていません



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POPMAX 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>フィッシング>>>ルアー・フライ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メガバス

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ルアー・フライ タグ メガバスルアー7点セット POP

MAXなど 未使用品 ヤマハカラー付き