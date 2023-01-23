『美品 00s エディーバウアー グース ダウンジャケット ドローコード M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 23時 08分に出品され03月12日 23時 08分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド：エディーバウアー Eddie Bauer



◆サイズ：M(大きめです)

着丈：78cm

身幅：57cm

肩幅：50.5cm

袖丈：65cm

※平置き実寸でございます。

若干の誤差はご了承ください。



◆詳細





◆購入元：大手ブランド買取店



※美品ではございますがユーズド品ですのでご理解頂ける方のみご検討ください。

よろしくお願いいたします。

※ 商品が『イメージと違う』『サイズが合わなかった』等のお客様都合による返品交換は、一切承っておりませんので宜しくお願いします。と思いますが、見落としもある場合もございますので、あくまでも古着という事をご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

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