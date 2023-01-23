『ABAHOUSE ネイビー ダブルブレストジャケット サイズ4【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 05時 36分に出品され04月09日 05時 36分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズが合わなくなり出品します。



特にフォーマルな場面で冬のスーツのアウターとして活躍します。

イタリア製のバリス素材を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。



サイズは4で、体にフィットするデザインです。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。日本ではLからLLくらいのサイズ表記ですが、体にフィットするコートのため通常のLサイズ

にあたると思います。



- 色: ネイビー

- ブランド: ABAHOUSE

- 素材: バリス（イタリア製）

- サイズ: 4

- スタイル: ダブルブレスト

- ポケット: フロントポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ABAHOUSE

ネイビー

ダブルブレストジャケット

サイズ4