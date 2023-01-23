『フェイラー ボールアンドチェーン Ｌサイズ ハイジフレンズフォレスト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 23分に出品され03月25日 22時 23分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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短期間のみの出品です

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フェイラー

ボールアンドチェーン

ハイジフレンズフォレスト

バッグ Lサイズ



新品未使用



サイズ：44×60センチ



自宅保管にご理解いただき購入をお願いいたします。



お値下げ不可

複数同梱の場合は2点目以降150円お値引きいたしますので、コメントをお願いします。



らくらく⇄ゆうゆうを変更して発送する場合がありますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェイラー



ボールアンドチェーン

Ｌサイズ

ハイジフレンズフォレスト