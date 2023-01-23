『CASIO カシオ G-SHOCK DW-6900JT-3JF 新品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 13時 46分に出品され04月01日 13時 46分に終了予定です。即決価格は24,021円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CASIO G-SHOCK DW-6900JT-3JF 新品



ケースサイズ（縦×横×厚さ）

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53.2 × 50 × 18.7 mm

質量

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67 g

ケース・ベゼル材質

樹脂

バンド

樹脂バンド

構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）

防水性

20気圧防水

使用電源・電池寿命

電池寿命：約5年

外装

ガラス

無機ガラス

バンド装着可能サイズ

145～205mm

時計機能

ストップウオッチ

ストップウオッチ（1/100秒（0’00’’00～59’59’’99）、1秒（1:00’00’’～23:59’59’’）、24時間計）、スプリット付き）

タイマー

タイマー（セット単位：1秒、最大セット：24時間、1秒単位で計測、オートリピート）

アラーム

マルチアラーム・時報

報音フラッシュ機能

報音フラッシュ機能（アラーム／時報／タイマー連動発光）

ライト

LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）

ライトカラー

LED：ホワイト

カレンダー

フルオートカレンダー

精度

平均月差：±15秒

その他機能

12/24時間制表示切替



新品 未使用 タグ付き



即購入OKです



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モデル・商品名···G-SHOCK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ CASIO

カシオ

G-SHOCK

DW-6900JT-3JF

新品