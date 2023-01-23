『【即完モデル】Wudge Boy ナイロン ジャケット ブルゾン 希少 大人気【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 19分に出品され03月07日 18時 19分に終了予定です。即決価格は10,127円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

◎サイズ(タグ表記)：L

Web即完売品 大人気モデル ブルゾン ビッグシルエット 希少 レア 新品同様



◎採寸(平置きcm)

首幅：24

身幅：75

袖丈：80

着丈：71





※落札後のクレームは対応致しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。)



※発送方法は定形外郵便などできるだけご希望の発送での発送をいたしますのでご希望がありましたらお気軽にお申し付けください。



※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。



※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。



※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。



よろしくお願いします。



Z21



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ワッジボーイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【即完モデル】Wudge

Boy

ナイロン

ジャケット

ブルゾン

希少

大人気