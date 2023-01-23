『正源司陽子&藤嶌果歩 8種コンプ 絶対的第六感 MV ジャケット写真 12th【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 11時 16分に出品され04月21日 11時 16分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日向坂46 12th 絶対的第六感 大阪リアミ新種



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・手袋着用での開封後、1枚ずつスリーブに入れて保管、トレード品なし

・基本的には指紋等のない美品ですが、稀にスレや印刷シミ等の初期傷が含まれる場合があります。

・一度人の手に渡ったものであることをご理解の上ご購入いただき、完璧な美品をお求めの方の購入はご遠慮ください。



・過度な値下げを要求される方、定型文の方はお返事しません



・段ボール等で片面補強後、普通郵便発送。両面補強+¥55、硬質カードケース+¥111、メルカリ便+¥111

・1万円以上or30枚以上の場合のみ追加料金なしでメルカリ便対応

・即購入OK

・即時支払いの方は挨拶不要、コンビニ払いの方はお支払い予定日ご連絡ください





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