『【定番】Supreme Pigment S Logo 6 Panel Black【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 06時 04分に出品され04月21日 06時 04分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年8月25日公式Supremeオンラインショップで購入いたしました。



シュプリーム ピグメント Sロゴ 6パネル キャップ ブラック



顔料染めで色落ちしたような風合いに仕上げた定番Sロゴキャップ。全タグ（商品タグ）付属。



素人保管、検品ですので神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 【定番】Supreme

Pigment

S

Logo

6

Panel

Black