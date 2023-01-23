『ヒステリックグラマー HYSTERIC VIBS グレー 長袖 Tシャツ M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 08時 17分に出品され04月25日 08時 17分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 買いましたが、着なかったので

使用感は試着程度です。



【デザイン】

フロントとバックに独特なプリントが施されており、個性的なスタイルを演出します。



【ブランド】

HYSTERICは、ユニークなデザインと高品質な素材で知られるブランドです。特にファッションに敏感な方に人気があります。



【素材】

コットン素材を使用しており、着心地が良く、日常使いに最適です。



- 色: 黒

- デザイン: フロントにプリントあり

- デザイン: バックにプリントあり

- ブランド: HYSTERIC

- サイズ: M

- 素材: コットン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヒステリックグラマー

HYSTERIC

VIBS

グレー

長袖

Tシャツ

M