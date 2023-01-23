『専用です。【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 31分に出品され05月02日 15時 31分に終了予定です。即決価格は21,250円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

マウロゴヴェルナのハンドバッグは、洗練されたデザインと高品質なレザー素材が特徴です。シンプルながらも存在感のあるスタイルで、日常使いから特別な場面まで幅広く対応します。



【色と素材】

落ち着いたグレーの色合いは、どんなコーディネートにも合わせやすく、シーズンを問わず使用できます。耐久性のあるレザー素材は、長く愛用できるアイテムです。



【機能性】

ボックス型のデザインは、収納力があり、必要なアイテムをしっかりと収めることができます。付属のタグも、ブランドの証として魅力的です。



- ブランド: IRIS

- 色: グレー

- 素材: レザー

- スタイル: ハンドバッグ

- タグ: 付属

- 形状: ボックス型



ご覧いただきありがとうございます。



展示会で購入いたしましたが、勿体無くて使えませんでした。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 専用です。