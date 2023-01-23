『challenger チャレンジャー シャツ レア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 06分に出品され03月14日 22時 06分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|チャレンジャー
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落札価格7020円
668 入札履歴
終了
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