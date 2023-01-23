『challenger チャレンジャー シャツ レア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 06分に出品され03月14日 22時 06分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ ホワイト

柄···無地

カラーデザイン···レギュラーカラー



身幅50センチ

着丈70センチ

肩幅44センチ

袖丈60センチ



状態いいです



ポークチョップガレージサプライ

ネイバーフッド

チャレンジャー

ダブルタップス

テンダーロイン

アンダーカバー

グッドイナフ

レットイットライド

ラッツ





カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ challenger



チャレンジャー シャツ レア