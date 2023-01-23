『淡いピンク フェザーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 17時 47分に出品され03月06日 17時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

この淡いピンクのファーコートは、カーディガン風のスタイルで、どんなコーディネートにも合わせやすいです。



【快適な着心地】

柔らかいファー素材が肌に優しく、着心地も抜群です。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【多用途】

カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍すること間違いなし。特別な日のおしゃれにも最適です。



- 色: 淡いピンク

- 素材: ファー

- スタイル: カーディガン風

- 袖: 長袖



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ ピンクベージュ



着丈···ミドル





3万円くらいで数年前に購入しました。

似合わなかった為未着用のまま保管してました。





The virgins 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロザリームーン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 淡いピンク

フェザーコート