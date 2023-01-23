『POLENE NUMBER NINE MINI【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 15時 35分に出品され03月28日 15時 35分に終了予定です。即決価格は26,180円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Numéro Neuf Mini

エディション(カラー)：チョーク

定価：73,000円



2022年11月9日にポレーヌの公式オンラインストアで購入しました。

偽物がたくさん出品されていますが、正真正銘の正規品です。



使用回数は2回で、自宅保管していました。

付属品は画像の物全てあります。



2回しか使用していないので、型崩れは全くなくとても綺麗ですが、2枚目の画像のようにうっすら汚れがあるので、ご確認とご了承をお願いいたします。



※お値下げ対応不可。

※すり替え防止のため返品不可。





欲しい角度がありましたら、お写真追加しますので、お申し付けください。



※画像は加工していないので、極力そのままの色味になってると思うのですが、ご不安な方は公式サイトの方の画像もご確認してご購入をお願いいたします。



付属品一覧(バッグ本体以外)

・ショルダー紐

・箱

・布袋

・箱の中でバッグを包んでいた包装紙

・タグ

・ポストカード2枚 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ POLENE

NUMBER

NINE

MINI