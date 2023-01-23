『GUCCI ハートクレスト ハンドバッグ スタッズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 01分に出品され03月07日 00時 01分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 高さ (持ち手含まず)20cm

横 上部26cm、底部33cm

奥行 10cm

持ち手44cm



カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

素材...本革



ファスナー左右開き



内側 ファスナー付きポケット





ご覧頂きありがとうございます。

正規店にて購入致しました。

ギャランティカードつき



こちらはハート型のクレスト(GUCCIの紋章)がつき、またファスナー部位には落ち着いた金色と炭黒色の丸型スタッズが配置された華やかで上品なバッグです。



ダメージありますのでご理解いただいた上でご購入下さい。



①角底2箇所小さな穴が開いてます。

内生地にはダメージないので物が出てしまうことはありません。



②スタッズのスレあり



③内生地に1箇所汚れあり。画像ご確認下さい。



中に緩衝材を入れて撮影しています。中身を抜いた状態で配送します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI ハートクレスト ハンドバッグ スタッズ