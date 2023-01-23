『【着用2回】COTOO 淡いベージュが可愛い♡ノーカラー♡バルーンコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 04時 42分に出品され03月08日 04時 42分に終了予定です。即決価格は17,732円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 銀座のコトゥー路面店にて購入いたしました、バルーン裾が可愛すぎるノーカラーコートです。



COTOOのお洋服が大好きで、母も好きでしたので集めておりました。

こちらはとても可愛く気に入っているのですが、確か2回しか着ていません。

このままではせっかくの可愛いコートが勿体無いですので出品いたします。



15万円ほどで購入いたしました。



サイズは38、Mサイズ相当になります。



素人の採寸ですが、平置きで

着丈 約90cm

身幅 約45cm

肩幅 約37cm



毛91%、ナイロン9%



ノーカラーで隠しボタンなのもあり上半身はすっきり、下半身は裾のバルーンで可愛いコートになります。（写真5.6）非常にデザイン性の高い1着です。



白に近いベージュなので、どんなマフラーやバッグにも合いますので、冬には大活躍すること間違いなしなコートです。ご参考になりますように、グレー、ブラウン、ピンクのマフラーを合わせて写真を撮ってみました。（写真2.3.4）



スナップボタンですので着脱も楽ですし、非常にすっきりした見た目に仕上がっております。（写真9）



くるくるっとした可愛い生地感で、平坦なウールのコートよりも高級感がございます。（写真10）



さすがコトゥーのアイテムだなと思うのが、タグがしまえるポケットがあるんです。（写真14）脱がなければ見えない箇所になりますが、このような細やかな気遣いがあるブランドだったのでコトゥーが大好きでした。

コトゥーは三陽商会の日本アパレルの中ではかなりお高いブランドでしたが、お高いだけあり、作りがとても丁寧ですし、どこに着て行くにも恥ずかしくないお洋服です。



まだ2回しか着ていませんので、検品いたしましたが特筆すべき点はございませんでした。

裏地を見ていただければ、ほぼ使用していないのがおわかりいただけると思います。（写真8）



使用感ない美品を定価に対してかなりお安く出品いたしましたので、気に入って下さった方にはお買い得かと思います。

もうCOTOOのお洋服は店舗では買えませんので、わたしのようにCOTOOお好きな方がいらっしゃいましたら如何でしょうか。

CHANEL、FOXEY、ルネ、グレースコンチネンタルなどがお好きな方にもおすすめです。



中古品にご理解ある方にご検討いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コトゥー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【着用2回】COTOO

淡いベージュが可愛い♡ノーカラー♡バルーンコート