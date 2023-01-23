『steeldive nh35 自動巻き 植村ダイバー セカンドダイバー mod【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 58分に出品され03月22日 21時 58分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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steeldiveのnh35搭載オマージュウォッチです。

セカンドダイバーを感じさせる大きなケースは迫力があります。ムーブメントはseikoのnh35自動巻きムーブメントで制度は問題なく、長く渡ってご愛用いただけます。



ベゼル直径

約41mm



ケース直径

約44mm



ベルト

20mm



付属品

箱・保証書・説明書・ベルトコマ調節器具



文字盤カラー...ブラック



#steeldive #nh35 #mod #seiko #自動巻き #手巻き #セカンドダイバー #植村ダイバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

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時計 タグ steeldive

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