『【ほぼ新品】Apple純正11インチ Magic Keyboard 日本語配列【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 01時 05分に出品され04月14日 01時 05分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

11インチiPad Pro 2/1世代用のMagic Keyboardです。



2年ほど前に購入しましたが、開封後にUS配列じゃないことに気づいたので、シュリンクは開封済みですが、本体は未使用品になります。



すり替え防止のため、返品不可とさせていただきます。

よろしくお願いします。





日本語 JIS配列 マジックキーボード



iPadOS 14.5以降を搭載した以下のiPad Proに対応しています。

11インチiPad Pro（第6世代)

11インチPad Pro（第5世代）

11インチiPad Pro（第4世代）

11インチiPad Pro（第3世代）



iPad air

アイパッド

タブレット

tablet

キーボード

純正

apple

アップル

アイパッドプロ

マウス

トラックパッド



シリーズ名···Magic Keyboard

キーボード配列···日本語

状態···ほぼ新品



＊週末出張で自宅不在のことが多いため、週末の購入の場合は配送にお時間いただくことがありますので、その点ご了承いただける方のみご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル