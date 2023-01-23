『CONVERSE Jack Purcell レザーサイドゴアブーツ 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 50分に出品され03月13日 09時 50分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

このブーツは、CONVERSEのJack Purcellモデルです。シンプルで洗練されたデザインが特徴で、秋冬のコーディネートに合わせやすく、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【素材と機能性】

高級感のあるレザーをアッパーに採用し、サイドゴアデザインにより、脱ぎ履きも簡単です。



【サイズとフィット感】

サイズは28.0cmで、一般的なメンズサイズに適しています。快適なフィット感を提供し、長時間の使用にも適しています。



- ブランド: CONVERSE

- モデル名: Jack Purcell

LEATHER SIDEGORE RH

- 色: ブラック

- サイズ: 28.0cm

- スタイル: サイドゴアブーツ

- タグ: 新品タグ付き



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材···アッパー:レザー アウトソール:ラバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: コンバース

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ CONVERSE

Jack

Purcell

レザーサイドゴアブーツ

新品