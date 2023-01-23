『❤️ノルディックウェア ACORN CAKELET PAN どんぐり 新品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 11時 11分に出品され03月07日 11時 11分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nordic WareのAcorn Cakelet Pan です。

可愛いドングリのケーキが一度に18個焼けます。



長期保管品ですが、未使用のお品でとてもきれいです。

お色はプラチナ。

容量は2カップですので気軽にお使いいただけると思います。



廃版の型ですのでお探しの方に。



Williams Sonoma限定品。



サイズ（外形）39x 29.8 x 2.3cm（高さ）



発送方法はらくらくメルカリ便、またはゆうゆうメルカリ便を予定しております。



※転売目的での購入はご遠慮ください。



⚠️私のページに掲載している、すべての写真と商品説明等の文字の無断転用はお断りします。



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11 1024 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用