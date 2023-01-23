『4k2474 袋帯 絹 昼夜帯 西陣織 桃山両面全通 唐織 白 赤 銀色 花柄【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 19分に出品され03月03日 19時 19分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格10062円
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終了
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