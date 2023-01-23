『Y1538◇正絹 ラメ『クロッカス色×花』手縫い仕立て 訪問着 着物【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 17時 48分に出品され03月25日 17時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご覧頂きましてありがとうございます❀´-



クロッカス色の地に、

ラメの花が品よく咲く♪“正絹”訪問着！



肌触りがなめらかで柔らかい“正絹”素材◎

そして、体に沿うように馴染みの良い

“手縫い仕立て”の上品な一枚をどうぞ♪



◎ フォロワー様 限定 お値引き ◎

詳細はプロフィール欄をご覧ください♪



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状態【B】

袖口・八掛裾・右袖に目立たぬ薄汚れ、

衿裏にぽつりと汚れ、後ろ裾にぽつりとキズがあります。

画像8枚目をご参照ください。



◆状態ランク◆

---S--- 新品未使用

---SA-- 未使用に近い

---A--- 目立った傷や汚れなし

---B--- やや傷や汚れあり

---C--- 傷や汚れあり



◆採寸表◆

身丈 : 166㎝(肩から)

裄 : 67.5㎝

肩幅 : 32.5㎝

袖幅 : 35㎝

袖丈 : 47.5㎝

前幅 : 24.5㎝

後幅 : 30㎝

素材 : 正絹(袷)

折代 : 身丈(内揚げ:前1㎝・後1cm)

裄(身頃側：2cm・袖側：1.5cm)袖丈（5.5㎝）



※商品のお色目は出来る限り現物に近いものを掲示しておりますが、ご覧になる端末の設定によってどうしても差違が生じてしまう場合がございます。色名を記載しておりますので、ご不明な場合にはご参照下さいませ。色やイメージ違いでの返品は承っておりませんのでご理解ください。



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ラメ『クロッカス色×花』手縫い仕立て

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