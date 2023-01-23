『YONEX ヨネックス ボンサック レア ネイビーブルー 限定【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 03時 04分に出品され04月04日 03時 04分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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お子様 ご友人 チームメイト

プレゼント にいかがでしょうか



YONEX ボンサック レア ネイビーブルー



新品未使用



上品なカラーのネイビーブルー

大会名等入っていない レアデザイン



クローゼットにて保管していました

商品タグはありません



即購入 ok / 値引 ×



封筒に入れるのみの簡易梱包

ゆうゆうサイズにおさめるため

コンパクトに折りたたんでの発送となります



畳みシワ、初期傷等気になされる

神経質なかたはお控え下さい



ほかにも ボンサック 出品中



お時間ございましたらご覧下さい



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ご遠慮下さい見つけ次第

即通報 しています



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