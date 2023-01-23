『Lita Air 水素ガス生成器【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 00時 08分に出品され04月24日 00時 08分に終了予定です。即決価格は101,200円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【水素ガス吸入】



カラダの内側へアプローチ。より効率的に水素ガス吸入ができるよう、吸入パーツは3種類をご用意。（鼻カニューレ・マスクカニューレ・口腔カニューレ）口と鼻を覆うマスクカニューレは自然な呼吸で無理なく吸入でき、口腔カニューレは口内に直接水素ガスを流入させることができます。視覚的に分かりやすい操作方法とお好きな吸入スタイルで、毎日継続的にご使用いただけます。



【水素ミスト機能】

カラダの外側からアプローチ。やわらかい水素ミストを直接お顔やお肌に当てやすいように、ミストの角度を調整できるパーツをご用意。毎日のケアをワンランク上の美容タイムに。



【アロマ機能】

気持ちをリフレッシュ。お好きなアロマの香りでリラックスタイムをお過ごしいただけます。※ご使用には専用のアロマケースが必要です。



当方、会員のため、１年間の保証を付けさせていただきます。保証期間終了後も、有償ですが責任を持って修理のお手配をいたします。 保証書等詳しくは品物に同封致します。



仕様寸法 本体：W185mm×H280mm 電源コード：1.8m鼻カニューレ：2.1m重量 本体：約2.7kg電源 AC100〜240V 50/60Hz還元方式 PEM式電解法（プロトン交換膜式電解法）水素濃度 約3% ※安全な範囲内使用水 専用精製水商品内容 本体・電源コード・鼻カニューレ・注水ロート・マスクカニューレ（大） 口腔カニューレ・ミストパーツ3種・アロマケース・ポーチ※当社商品は水素ガス生成器として、あくまでもご家庭でお楽しみいただくための商品で医療機器ではありません。※仕様・デザインは変更になる可能性があります。



【製品概要】

Lita Airの水素ガス生成器は、健康管理に役立つアイテムです。タッチパネル式の操作パネルを搭載しており、簡単に使用できます



※誠に申しわけございませんが、購入者様都合によるキャンセル、返品は、お断り申し上げます。

また、値引のご相談は、お受け出来かねますのでご了承お願いいたします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>健康管理・計測計 商品の状態: 新品、未使用