『Slipknot スリップノット USA製 ヴィンテージ Tシャツ バンド XL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 45分に出品され03月28日 18時 45分に終了予定です。即決価格は13,395円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Slipknot スリップノット USA製

ヴィンテージ Tシャツ バンド XL



⚫︎タグ FRUIT OF THE LOOM

⚫︎サイズ XL

着丈70cm 肩幅56cm 身幅57cm 袖丈20cm

⚫︎Condition

ピンホールや目立つ汚れ等なく美品個体です‼︎



平置きで実寸しております。着丈はタグの付け根からになります。多少の誤差は御了承ください。全てのダメージは写真に記載していますが、素人ですので見逃しがあるかもしれません、完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください。



Nirvana ニルヴァーナ Nine inch Nails ナインチネイルズ Sade Sonic Youth ソニックユース マリリンマンソン Marilyn Manson Kurt Cobain カートコバーン Pink Floyd ピンクフロイド Green day vintage shirt ヴィンテージ ビンテージ 80s 90s レイジアゲインストザマシーン Rage Against the Machine The Rolling Stones ローリングストーンズ Red Hot Chili Peppers Metallica メタリカ サウンドガーデン Sound garden Snoop Doggy スヌープドック Madonna マドンナ アキラ Akira Slipknot レオナルドディカプリオ trainspotting タイタニック TITANIC Marlboro マルボロ スネイクパス Simpsons シンプソンズ Bush Dogfather リンキンパーク Linkin Park Kermit カーミット エアロスミス Aerosmith Rush Jaws Ramones Van Halen ヴェノム Venom Lollapalooza ロラパルーザ パールジャム Pearl Jam ミスフィッツ Misfits Queen ガンズアンドローゼス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Slipknot

スリップノット

USA製

ヴィンテージ

Tシャツ

バンド

XL