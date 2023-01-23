『T743 シャネル プルミエールM H0001 GP×チェーンレザー クォーツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 05時 17分に出品され03月23日 05時 17分に終了予定です。即決価格は96,320円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



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#NORTHMARY_ブランド

#NORTHMARY_時計

即決購入は一年間の動作保証付！

プロフ注意事項ご一読お願いいたします







◦商品

分解整備・磨き済

CHANEL シャネル

プルミエールM H0001

黒文字盤 GP×チェーンレザー

クォーツ 電池式 腕時計



◦状態

オーバーホール、磨き、洗浄、電池交換を2024年7月に行っておりますので大変にお買得です。



ガラス、ダイヤル、針に目立つ傷や汚れはありません。

ベルトのレザーは新品に交換しております。

ケースとブレスレットは磨いており綺麗な状態です。

お時計としての各機能に勿論問題はありません。



分解整備、極厚メッキコーティング済ですので末永くお使い頂けます。





◦サイズ(mm)

ケース幅(リューズ除く):20

腕周り長さ:約153



◦色

ブラックダイヤル

GPケースブレスレット×レザー



◦シリアル

G.K.10103



◦ムーブメント

ETA976.001



◦購入元

真贋鑑定済みブランドオークション



◦付属品

時計本体のみ





◦フルコンプリートサービス済

・分解清掃(オーバーホール)

・外装磨き、ポリッシング

・新品電池交換

・新品ベルトレザー交換

・超音波洗浄

・磁気抜き

・ケース・ブレスレットコーティング



スイス認定ライセンス・国家検定1級資格を所持した技術者がオーバーホールを行っております、ご安心くださいませ。



都合により急遽出品を取り消す可能性がありますので、是非お早めにご検討くださいませ。



原則24時間以内に発送します。

諸事情により遅れる場合は事前に連絡致します。



最後までご覧頂きありがとうございます。



a71 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ T743

シャネル

プルミエールM

H0001

GP×チェーンレザー

クォーツ