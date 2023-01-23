『MATE CITY 電動アシスト自転車 Supreme ロゴ付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 05時 17分に出品され03月29日 05時 17分に終了予定です。即決価格は108,000円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

この電動アシスト自転車は、MATEブランドの製品で、特にスポーツタイプに適しています。ロゴには「Supreme」が見られ、スタイリッシュなデザインが特徴です。



【性能と機能】

ディスプレイには、現在の速度（24 Km/h）やバッテリー残量（73%）、走行距離（352 Km）が表示され、ユーザーにとって便利な情報が提供されています。これにより、長距離のサイクリングでも安心して使用できます。



【デザインと快適性】

折りたたみ式のデザインで、持ち運びや収納が容易です。スポーツタイプの自転車として、快適な乗り心地を提供し、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: MATE

- ロゴ: Supreme

- バッテリー残量: 73%

- 速度: 24 Km/h

- 走行距離: 352 Km

購入証明書、箱、QRオーナー登録用紙はあります。



ご覧いただきありがとうございます。



特徴···完成品



付属品···ライト



付属品···ライト,フレーム



付属品···フレーム



付属品···ライト,フレーム



付属品···ライト,フレーム,鍵



付属品···ライト,フレーム,ベル,鍵



付属品···サドル,ライト,フレーム,ベル,鍵



付属品···バッテリー,サドル,ライト,フレーム,ベル,鍵



付属品···ペダル,バッテリー,サドル,ライト,フレーム,ベル,鍵



付属品···ペダル,バッテリー,サドル,ライト,フレーム,ベル,鍵,充電器 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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