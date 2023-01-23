『AJE29 ステラマッカートニー 極美品 パンチングロゴ 2wayバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 21時 39分に出品され04月21日 21時 39分に終了予定です。即決価格は12,714円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ブランドショップパレットの出品物一覧

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*36000



トートバッグ ストラップ付き

ポーチ&保存袋付き



タグナンバー 513860 W9923 AU18

512064 10

【商品説明】

縦 約22.5㎝

横 約30㎝

厚さ 約12㎝

重さ 454g



ハンドル長さ 約35.5㎝

ショルダーストラップ長さ 約97㎝〜約107.5㎝



ポーチ

ストラップ長さ 約30.5㎝

縦 約12.5㎝

横 約17.5㎝

厚さ 約1㎝





素材…エコレザー



色…ブラック



【状態ランク】

状態ランク…AB



N…新品・未使用

S…未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

B…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い



【商品詳細】

全体的に使用感があります。

マグネットホックの留まり、ストラップのフックの可動も問題ありません。

素材のベタ付きや、特に気になる臭い等もありません。

外側表面は型崩れが目立ちます。

四つ角は目立つダメージはありません。

フチ周りは一部ヒビ割れ、ハガレが見られます。

内側表面は底部に一部ヨゴレがあります。

ハンドルは型崩れがあります。

ショルダーストラップは金具部分に若干のスレがあります。

ホックは若干スレ、メッキハガレが見られます。

ポーチは押し跡があります。

上記に多少ダメージはありますが、普段使いには問題はなくお使い頂ける商品です。





※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※基本的に中古品の為、細かい状態や臭いを気にされる方はご購入をお控え下さい。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



【検索ワード】

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