『新品 ロンシャン エナジー ルプリアージュ バックパック リュック ベージュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 05時 04分に出品され03月27日 05時 04分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体：約 H38×W32×D14 (単位cm)



金具：シルバーカラー



素材：ECONYL再生ナイロン



レザーエッジ：カウハイドレザー



開閉：ファスナータイプ



状態：新品



納品物：本体、専用袋、カード



海外正規取扱店で購入しております。発送前に動作・検品をしております。安心してお買い求めください。



ナイロン素材の性質上、折りじわが見られる場合、素材臭がございますが時間と共に薄まりますので、そのままお使いいただければと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 ロンシャン エナジー ルプリアージュ バックパック リュック ベージュ