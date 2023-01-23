『【XL】90s MCエッシャー マルチプリントTシャツ USA製 ANDAZIA【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 26分に出品され03月15日 09時 26分に終了予定です。即決価格は17,590円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ブランド

M.C.Escher / マウリッツ・コルネリス・エッシャー

ANDAZIA / アンダジア (ボディ)

(1990s)











⚫︎サイズ

表記サイズ : XL

肩幅 56.5cm

身幅 59cm

袖丈 22.5cm

着丈 70cm

※若干の誤差はご了承下さい。











⚫︎カラー

ブラック、ホワイト / 黒、白











⚫︎素材

コットン











⚫︎生産国

Made In USA / アメリカ製











⚫︎ディテール

裾シングルステッチ

袖シングルステッチ











⚫︎コメント

1990年代エッシャーのマルチプリントTシャツ。



ボディはANDAZIA。裾袖シングルステッチ。理想的なボックスシルエット。脇には入らないシンプルで合わせやすい両面プリント。婚姻の絆や空と水、描く手などアイコニックな作品が目を惹きます。



経年によるややフェードした風合いや、着古された雰囲気が非常に良い。近年のアートTブームの影響で年々高騰しており、特にブラックのXLは枯渇している希少です。



William WegmanやLeslie Arwin、Salvador Daliなど、同時期のアートプリント物がお好きな方には特におすすめです！



その他、映画TシャツやアートTシャツ、バンドTシャツ、ツアーTシャツなど随時出品しております→#daisuket













⚫︎コンディション

あまり目立ちませんが、右肩にピンホール、フロントに軽微な褪色、バックに軽微な色汚れが見られます。(※画像をご参照下さい。)



その他、ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。











⚫︎備考

・ネコポス発送になる為、日時等の指定はできません。(ポストに投函されます。)

・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。

・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します！(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。）

・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。

・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。

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#daisuke古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アメリカンヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【XL】90s

MCエッシャー

マルチプリントTシャツ

USA製

ANDAZIA