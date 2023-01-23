『COOGI ニットセーター XLサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 05時 21分に出品され03月14日 05時 21分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に古着屋で購入したCOOGIニットです。

ゆとりのあるサイズ感で、良い意味で珍しく派手すぎない好配色のデザインです。

一部ほつれなどありますが、全体的に良好な状態かと思います。



※新品ではありませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。



【サイズ】

XL

着丈: 76cm 身幅: 65cm 袖丈: 70cm 肩幅: 60cm



【素材】

100% ニットコットン



ハウスクリーニング済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: クージー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COOGI

ニットセーター

XLサイズ