『cash&barba モンゴリアンカシミヤ エルボーパッチクルーネック サイズ2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 04時 21分に出品され03月24日 04時 21分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cash&barba 24AW ウーステッドカシミヤクルーネック



ブランド：cash&barba

サイズ：2

カラー：Ash Gray



袋から出して、一度試着したのみの、タグ付き新品未使用です

サイズが合わなかったため出品します。



品番：OMCSW006

品名：MONGOLIAN CASHMERE ELBOW PATCH CREW NECK



Made in Mongolia 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マーカウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ cash&barba

モンゴリアンカシミヤ

エルボーパッチクルーネック

サイズ2